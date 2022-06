Pauroso scontro tra Acquaviva delle Fonti e Sammichele di Bari, una donna perde la vita

Incidente mortale questa mattina sulla provinciale che collega Acquaviva delle Fonti a Sammichele di Bari. A perdere la vita una 74enne di Sammichele che era a bordo di una Fiat Panda condotta dal marito. Per cause tutte da accertare l’utilitaria si è scontrata con un altro mezzo. Secondo una prima ricostruzione la Fiat Panda, ha attraversato la provinciale per immettersi in una stradina del lato opposto con l'autista che non si è accorto del sopraggiungere di un'auto che viaggiava in direzione Sammichele. Inevitabile lo scontro. Il violento impatto non ha dato scampo alla 74enne. Ferito, ma non in pericolo di vita, il marito della vittima. L'uomo è stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale Miulli di Acquaviva.

