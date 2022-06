Giallo nel Barese, uomo ferito ad un gluteo. Ma non spiega come sia accaduto

Sembra un giallo, anche se probabilmente non tutta la verità è venuta a galla. Un 32enne ieri sera è stato ferito ad un gluteo da un proiettile, all'esterno della sua abitazione di campagna a Triggiano, nel Barese. Ma non ha fornito alcuna spiegazione su quanto accaduto, sostenendo solo di aver sentito un bruciore improvviso. Sull'episodio indagano i carabinieri.

A quanto si apprende, l'uomo si sarebbe presentato al pronto soccorso dell'ospedale Di Venere di Carbonara per farsi medicare la ferita. Agli investigatori non ha saputo o voluto spiegare come sia stato possibile.

