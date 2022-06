Bari, gestione abusiva di rifiuti elettronici: sequestri e 5 denunce

Gli agenti del Nucleo di polizia giudiziaria ed ambientale della Polizia locale di Bari hanno denunciato all'autorità giudiziaria lo scorso sabato e a vario titolo, cinque persone e hanno sequestrato un veicolo, aree e depositi, in località 'Stanic' nell'ambito dei controlli sulla corretta gestione dei rifiuti. Lo stesso sito è stato oggetto di interventi precedenti e sequestri, per le stesse fattispecie penalmente rilevanti accertate alcuni anni fa.

Le indagini sono iniziate alla metà del mese di maggio quando una pattuglia dei vigili urbani, in una zona del quartiere Libertà, ha notato davanti al deposito di un esercizio commerciale di elettrodomestici, due uomini intenti a caricare su un vecchio furgone, elettrodomestici nuovi ed imballati, tra cui frigoriferi e lavatrici.

Dagli accertamenti sui pubblici registri, è emerso che il veicolo era immatricolato ad uso proprio ed il proprietario del mezzo non è risultato iscritto nell'Albo dei gestori ambientali della categoria. Si tratta di un requisito necessario: la consegna di un apparecchio nuovo al domicilio del consumatore fa presupporre, quasi sempre, il ritiro di un apparecchio usato. Grazie a pedinamenti e appostamenti gli agenti hanno notato nei giorni successivi l'autocarro e più volte gli stessi due uomini intenti a caricare elettrodomestici nuovi (frigoriferi e lavatrici) sullo stesso autocarro ed eseguire consegne in diversi quartieri cittadini con ritiro contestuale di apparecchi in disuso Raee (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Ogni giorno al termine delle consegne il veicolo si dirigeva all'interno di un suolo recintato nel quartiere Stanic, dove sono presenti locali adibiti a deposito, e scaricava parte della merce trasportata.

Nei giorni scorsi gli agenti sono entrati nell'area recintata sorprendendo il mezzo e i due uomini vicino a un box metallico dove si apprestavano a scaricare i Raee. La coppia non era autorizzata per il trasporto per conto terzi, oltre a non avere il contratto stipulato con la ditta committente la consegna e recupero dei vecchi elettrodomestici da smaltire, senza iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per la categoria prevista e dei documenti di trasporto dei Raee ritirati presso i consumatori, conformi al modello.

L'autocarro è stato sequestrato giudiziariamente per violazione di alcuni articoli di legge e del Testo Unico Ambientale, per trasporto di Raee in assenza di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e per mancanza del documento di trasporto relativo ai Raee pericolosi. Al conducente, nonché proprietario del veicolo, sono state inoltre contestate violazioni amministrative per trasporto di altri rifiuti non pericolosi, costituiti da Raee (lavatrici e cucine) senza i prescritti documenti di trasporto violazione del Codice della Strada, perché utilizzava un veicolo adibito ad uso proprio, per un uso diverso esercizio abusivo di attività di autotrasporto per conto terzi.

