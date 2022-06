Rapinano gioielleria in provincia di Foggia: uno dei malviventi ferito nella colluttazione con il proprietario

Sarebbero stati arrestati questa mattina i due soggetti di San Severo ritenuti responsabili della tentata rapina alla gioielleria di Corso Generale Torelli ad Apricena. I carabinieri di Apricena in mattinata hanno eseguito l'arresto dei due tra cui uno dei malvivente è stato ferito proprio nella colluttazione con il proprietario della gioielleria. Per fortuna il titolare ha rimediato solo delle escoriazioni. Illesa la moglie, che sarebbe riuscita a contrastare l'azione criminale dei malviventi con uno specchio.

Sull'accaduto è intervenuto il sindaco di Apricena, Antonio Potenza. "Siamo una comunità di persone per bene e vogliamo continuare a vivere serenamente. Abbiamo tutti gli anticorpi per difenderci. Abbiamo centinaia di telecamere disseminate su tutto il territorio, pertanto ogni angolo di città è monitorato h 24. Per i malviventi ad Apricena non c'è posto".

