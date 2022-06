Foggia, alla guida del suo Ape Car si ribalta: adesso è in fin di vita

E' in gravi condizioni l'anziano protagonista di un incidente autonomo poco prima di mezzogiorno sulla strada provinciale 41 che collega la località di mare Torre Mileto a San Nicandro Garganico. L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni in elisoccorso, presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza Padre Pio di San Giovanni Rotondo in codice rosso. Le sue condizioni restano gravi.

Per cause ancora in corso d'accertamento, tutto è successo allo svincolo della Superstrada 693 che porta da Poggio Imperiale a Vico del Gargano. A quanto pare il veicolo si è ribaltato terminando la sua corsa nei campi. Sul posto è intervenuta anche una ambulanza del 118 oltre alle Forze dell'Ordine e ai volontari dell'Avers che hanno smistato il traffico rimasto bloccato per qualche ora in una strada trafficata soprattutto nei giorni festivi in cui diversi turisti si recano al mare.

