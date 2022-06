Blitz delle Forze dell'Ordine nella "movida" della provincia di Foggia: multe a locali

Nella notte una pattuglia della Polizia Locale e tre pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sono state impegnate nelle aree cittadine di Cerignola e Stornarella in provincia di Foggia. A Cerignola sono stati effettuati controlli a 3 locali e a diversi distributori automatici H24 al fine di verificare che fossero rispettate le norme in merito alla somministrazione di bevande alcooliche.

Controlli anche a Stornarella dove sono stati controllati 4 locali. In due locali è stato verificato se avessero a disposizione i precursori, dispositivi necessari a norma di legge per consentire agli utenti che lo desiderano di controllare il proprio tasso alcolemico prima di mettersi alla guida. Data l’assenza di tali dispositivi i due locali sono stati contravvenzionati con una sanzione pari a 400 euro. Nel complesso, in ogni caso, oltre alle verifiche nel mondo della movida, sono stati controllati 20 veicoli, 50 persone e all’occorrenza sanzionati.

