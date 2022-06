Bari, è partito il nuovo collegamento aereo per Belgrado

E’ partito oggi il nuovo collegamento dell’aeroporto di Bari per Belgrado. Si tratta della quinta destinazione in Italia della compagnia di bandiera serba dopo Roma, Milano, Venezia e Trieste. I voli saranno operati fino al 27 ottobre prossimo, tre volte a settimana (lunedì, giovedì e domenica). Ad attendere questa mattina l'atterraggio del volo inaugurale con a bordo una rappresentanza di Air Serbia, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. "Il collegamento con Belgrado, prima volta in assoluto per l'aeroporto di Bari - ha dichiarato Vasile - rappresenta un ottimo volano per stringere alleanze con i mercati dell'Europa balcanica ai quali guardiamo con sempre più grande attenzione. Il nuovo volo, che nasce anche con la benedizione dell'arcivescovo di Bari-Bitonto, S.E. Giuseppe Satriano a testimonianza del costante e forte impegno di Bari e della Puglia nel dialogo interreligioso e di pace tra i popoli, è una scelta voluta, ponderata e condivisa con la Regione Puglia, che rientra nello scenario disegnato dal nostro piano strategico che punta a obiettivi che rispondano, oltre che alle esigenze di sviluppo del traffico turistico incoming, anche e soprattutto alle esigenze delle imprese pugliesi".

