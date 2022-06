Trani, rubata una Porsche in via Bovio. Due mesi fa al proprietario avevano sottratto le ruote

Alcune settimane fa gli avevano rubato le quattro ruote, ma le aveva rimontate e probabilmente era fiducioso del fatto che il treno della microcriminalità, per lui, fosse già passato.

Invece il proprietario di una porsche cayenne questa volta si è visto rubare l'intera vettura: è accaduto in via Giovanni Bovio ieri notte, insieme con il furto dell'auto di un altro residente e di un turista che alloggiava in un bed and breakfast. Torna esponenzialmente a salire, dunque, il numero dei reati predatori a Trani e nella Bat, soprattutto in danno degli automobilisti.

