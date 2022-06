Trani, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada. Gravemente ferito un 65enne

È ricoverato al Policlinico di Bari in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita, un 65enne che questo pomeriggio, intorno alle 15:30, è uscito fuori strada sulla provinciale Andria-Bisceglie nel tratto in territorio di Trani.

Ad accertare le cause saranno i carabinieri, giunti sul posto con l'auto semidistrutta nei pressi di un ulivo. A soccorrere il malcapitato un equipaggio del 118 che lo ha condotto a Bari per la complessità dei traumi al volto del paziente.

