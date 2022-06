Puglia: Gargano Easy to Reach, al via collegamento Bari aeroporto-Gargano

Partirà il prossimo venerdì 10 giugno e durerà fino al 3 ottobre 2022 'gargano easy to reach', il servizio autobus che collega l'aeroporto di Bari Karol Wojtyla e le località del Gargano di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Vieste, Rodi Garganico, Peschici e Calenella, passando anche da Margherita di Savoia e Zapponeta. Quattro le corse giornaliere previste per tutta la durata del servizio. Importante novità quest'anno, la fermata settimanale della navetta presso il Porto di Bari, con la corsa di andata nella giornata del giovedì e quella di ritorno il martedì. Un servizio aggiuntivo rispetto agli scorsi anni che si inserisce nel Progetto 'Almonit mtc' del Programma Interreg Ipa Cbc Italia-Albania-Montenegro, gestito dalla Regione Puglia e che sostiene iniziative progettuali volte a promuovere connessioni transfrontaliere sostenibili nell'area di cooperazione. Il giovedì individuato è, infatti, la giornata in cui si registra una maggiore affluenza di turisti dall'Albania e dal Montenegro. ''Quest'anno - dichiara Gianfranco Lopane assessore al Turismo della Regione Puglia - abbiamo confermato 'Gargano Easy to Reach' e lo abbiamo anche potenziato. I numeri del servizio degli scorsi anni sono stati molto incoraggianti e il record registrato nel 2021 ci ha spinti, nella collaborazione con Aeroporti di Puglia e con i Comuni coinvolti, a prolungare la durata del collegamento mantenendo invariato il numero delle corse per tutto il periodo di attività. Questo ci permetterà di garantire un livello costante dell'offerta di mobilità anche nei primi giorni del periodo autunnale: un clima più mite e il minor affollamento dei luoghi di interesse spingono sempre più turisti a scegliere la Puglia e le sue destinazioni anche nei cosiddetti 'periodi spalla'. Secondo i dati dell'Osservatorio di Puglia promozione, percentuali crescenti di viaggiatori visitano a settembre il Gargano e le sue meravigliose località: gli arrivi in provincia di Foggia dal 2017 al 2021 sono aumentati dell'11% proprio nel mese di settembre".

© Riproduzione riservata