Il questore Pellicone, mentre è in vacanza in Emilia, blocca una borseggiatrice

Il questore di Barletta-Andria-Trani, Roberto Pellicone, in vacanza per qualche giorno in Emilia Romagna, ha bloccato una borseggiatrice bulgara che è stata poi arrestata, consentendo la restituzione del portafoglio alla donna che era stata derubata. È accaduto tutto in pochi attimi alla fermata di un bus. Il capo della Questura Bat si trovava nei pressi del mezzo pubblico quando ha visto scendere una donna di corsa ed un'altra che la inseguiva: intuitivamente ha bloccato la fuggitiva, si è qualificato e la malcapitata ha potuto così spiegargli quanto accaduto e ritornare in possesso del portafoglio.

Pellicone, 58 anni, nativo di Sondrio, è capo della Questura della Bat da quasi un anno e la dirige proprio dal giorno della sua inaugurazione in quel di Andria. Soltanto pochi giorni fa, lo scorso 2 giugno, nell'ambito delle cerimonie per la Festa della Repubblica, aveva ricevuto una onorificenza dal prefetto Bat, Maurizio Valiante, per i meriti conseguiti alla guida dell'ufficio di Questura del territorio.

