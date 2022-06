Coronavirus in Puglia, 1585 nuovi casi e 6 morti. Tasso di positività al 14%

Oggi in Puglia si registrano altri 1.585 casi di coronavirus su 11.218 test (incidenza del 14%) e 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (491), Bat (115), Brindisi (101), Foggia (282), Lecce (317) e Taranto (251).

Sono residenti fuori regione altre 19 persone risultate positive in Puglia mentre per altri 9 casi la provincia di appartenenza non è nota. Delle 25.497 persone attualmente positive 255 sono ricoverate in area non critica (ieri 252) e 16 in terapia intensiva (ieri 18).

