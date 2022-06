Bari, si conclude domenica 5 giugno il Maggio dell’Infanzia al Teatro Kismet

Si conclude nel week-end del 4 e 5 giugno con gli esiti finali dei Kismet Lab, la programmazione della XXV edizione del Maggio all’infanzia, il festival di teatro per bambine e bambini, ragazze e ragazzi organizzato da Fondazione Sat con la direzione artistica di Teresa Ludovico.

Cinque gli spettacoli in programma al Teatro Kismet di Bari, ultimi appuntamenti della kermesse che dal 18 maggio ha portato a Bari e Monopoli le migliori produzioni di teatro ragazzi, con debutti nazionali e regionali, presentazioni letterarie, laboratori per i più piccoli ed eventi collaterali.

L’offerta formativa dei Kismet Lab 2022 si conclude con la messa in scena degli spettacoli che vedranno sul palcoscenico i partecipanti ai laboratori teatrali partiti a ottobre al Teatro Kismet di Bari. Si parte con Lèggere Leggèri, esito finale dell’omonimo laboratorio di lettura espressiva curato da Marianna De Pinto e Marco Grossi. Quindi, lo spettacolo Canzone, esito finale del laboratorio teatrale per adulti Essere (pronti) è tutto, ispirato al poemetto La canzone degli F.P e degli I.M, pubblicato da Elsa Morante nel 1968 all’interno della raccolta Il mondo salvato dai ragazzini.

Gli spettacoli di domenica 5 giugno al Kismet partono invece alle 18 con Il rifugio, esito finale del laboratorio teatrale per bambini condotto da Annabella Tedone. Alle 19.30 è la volta dei partecipanti al laboratorio di drammaturgia curato da Riccardo Spagnulo: Autori in cerca di personaggi. Chiude il programma degli esiti finali dei Kismet Lab lo spettacolo Improvvisazioni, a partire dal laboratorio di Commedia dell’arte tenuto da Savino Italiano.

© Riproduzione riservata