Un weekend alla scoperta di Bari Vecchia con i suoi archi Bizantini

Un weekend alla scoperta di Bari Vecchia. Tra i suoi vicoli, le sue storie, le popolazioni che l’hanno resa unica al mondo. Sabato 4 giugno, infatti, è in programma un Tour a Bari Vecchia con itinerario "Bizantino": sarà possibile vedere il Succorpo palio cristiano del V sec d.C. nella Cattedrale di Bari, il monastero bizantino dei monaci Greci di San Nicola, una casa patrizia bizantina del X sec e la bellissima chiesa bizantina di Santa Maria del Buon Consiglio. La partenza è prevista per le ore 18,15 da piazza Odegitria Cattedrale. Altro appuntamento imperdibile è per domenica 5 giugno con un tour serale con itinerario degli Archi della Città Vecchia. Sarà possibile vedere archi che hanno fatto la storia della città come: 'Arco della Neve, Arco delle Masciare, l’Arco De Donna Fiffì, l'Arco Meraviglia degli Innamorati, Arco Pertone “Jisse e Trase”, Arco Della Via Frangigena, Arco Spirito Santo, “U Uarche jinde o Uarche”, e tanti altri. La partenza è prevista per le ore 19.00 da piazza Odegitria Cattedrale.

