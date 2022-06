Bari: inchiesta sull'ospedale Covid in Fiera, sono tre gli indagati

Sono tre gli indagati nell'inchiesta della procura di Bari sul padiglione Covid nella fiera del Levante di Bari, nell'ambito della quale oggi è stata disposta un'ispezione per verificare l'entità delle opere eseguite rispetto a quanto stabilito nel capitolato d'appalto. Le ipotesi di reato di turbata libertà degli incanti e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici sono contestate nei confronti dell'ex dirigente della Protezione civile della Regione Puglia, Mario Antonio Lerario arrestato per corruzione, in flagranza di reato, lo scorso 23 dicembre e condotto in carcere, per poi ottenere lo scorso 17 marzo i domiciliari, e del funzionario Antonio Mercurio e dell'imprenditore Domenico Barozzi.

