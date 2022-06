Auto a fuoco nel rione Sant’Angelo a Brindisi

Ancora un incendio auto a Brindisi. Intorno all’1 di stanotte (venerdì 3 giugno) ha preso fuoco una Volvo Xc60 parcheggiata in via Giuseppe Di Vittorio, al rione Sant’Angelo, nei pressi del mercato ortofrutticolo. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, che nel giro di pochi minuti hanno domato le fiamme e messo la zona in sicurezza, eliminando così eventuali perdite di sostanze infiammabili e staccando l'alimentazione dell'impianto elettrico prevenendo cosi il rischio di un eventuale corto circuito. Sul posto personale della Polizia di Stato Brindisi.

