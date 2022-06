Folgorato sotto la doccia a Casarano, 13enne in rianimazione

Travolto da una scarica elettrica mentre faceva la doccia in casa: è in gravi condizioni un ragazzo di 13 anni di Casarano in provincia di Lecce. L’incidente si è verificato all’ora di pranzo di oggi 2 giugno 2022. Su cause e dinamica sono al lavoro i Carabinieri della locale compagnia. Di sicuro l’adolescente stava facendo la doccia, nel bagno di casa, quando è stato colpito in pieno da una scossa elettrica rimanendo folgorato. I soccorsi sono giunti subito, attivati dai familiari del ragazzo. Sul posto oltre ai militari, i sanitari del 118 che dopo aver rianimato il ragazzino hanno proceduto al trasporto in ambulanza all’ospedale Ferrari di Casarano. Ora è ricoverato in rianimazione.

