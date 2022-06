Dilaga il fenomeno della prostituzione a Foggia nel centro cittadino

La commissione straordinaria, su input della Prefettura, corre ai ripari con un’ordinanza specifica riguardo i quartieri del centro della città di Foggia. La componente della commissione straordinaria Marilisa Magno l’ha firmata lo scorso 31 maggio e le disposizioni sono valide fino al 31 dicembre. L’invito a valutare l’opportunità di adottare l’ordinanza relativa al contrasto del fenomeno della prostituzione era arrivato nel corso di una riunione del Coordinamento della forze di polizia, il 25 maggio scorso in Prefettura. In un tavolo tecnico in Questura il comandante della Polizia Locale ha relazionato sui tratti stradali ricadenti nel territorio comunale nei quali il fenomeno “richiede, tuttora, un elevato stato di attenzione”.

L’ordinanza è già scattata ed è vietato, con particolare riferimento ai tratti stradali individuati, “porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con lo stazionamento o l’appostamento della persona o l’adescamento di clienti e l’intrattenersi con essi, o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l’abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione”.

