Bari, scontro tra un Suv e un trattore sulla Statale 16: conducenti vivi per miracolo

Ancora uno spaventoso incidente stradale sulla Statale 16 in direzione Bari allo svincolo per Margherita di Savoia. Un Suv Range Rover si è scontrato contro un trattore. L'impatto è stato spaventoso con il Suv che si è ribaltato terminando la sua corsa al centro strada. Illeso il conducente dell'automobile come quello del trattore.

Sul posto le forze dell'ordine e vigili del fuoco, oltre al personale del 118. Il conducente del Suv è stato trasportato in ospedale per accertamenti, mentre illeso il conducente del trattore. Tanto spavento anche per gli altri automobilisti che sono riusciti a fermare la loro corsa ed a evitare altri incidenti.

