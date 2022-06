A fuoco ristorante ad Alliste, ingenti i danni

Un grave incendio ha interessato il ristorante “L’Antico monastero” di Felline, frazione di Alliste. Intorno alle 3.30 della scorsa notte le fiamme hanno invaso il locale, situato in piazza Castello all’interno di un antico immobile. Sul posto, allertati dalle guardie giurate dell'istituto "La Fenice" di pattuglia nella zona, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la struttura, rimasta gravemente danneggiata.

Sono in corso gli accertamenti da parte degli stessi vigili del fuoco e dei carabinieri per risalire alle cause dell’accaduto. L'incendio ha distrutto la parte anteriore del locale mandando in fumo l'ingresso, dove sono situati il bancone bar e la pizzeria. Le fiamme sono probabilmente scoppiate a causa di un corto circuito.

