In provincia di Foggia affianca in bici l'auto della vittima e lo accoltella

A San Paolo di Civitate i carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di un soggetto di nazionalità straniera, presunto autore di un grave episodio di lesioni personali occorso a seguito di un diverbio relativo a precedenze stradali. In particolare, il soggetto, che oggi si trova agli arresti domiciliari, in sella ad una bicicletta, dopo aver affiancato la vettura della vittima nei pressi della locale villa comunale, utilizzando un coltello da cucina, provocava gravi ferite alla testa e al petto della vittima così causandone un lungo ricovero in ospedale.

Fugge dalla comunità, arrestato

Ad Apricena i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto fuggito dalla comunità nella quale era ristretto agli arresti domiciliari. I militari, consapevoli della propensione e recidività alla fuga dell’arrestato, si recavano presso la stazione ferroviaria di Apricena, ove sorprendevano il soggetto pronto a partire per Manfredonia. Il soggetto veniva così bloccato e successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Foggia. A San Nicandro Garganico i carabinieri della locale Stazione, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di espiazione di pena residua di mesi sette in regime di detenzione domiciliare per furto e rapina nei confronti di un 30enne del posto.

