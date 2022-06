Bisceglie, sorpreso con 300 grammi di droga in casa. Arrestato un 36enne

Deteneva hashish e marijuana in casa e per questo, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un rumeno di 36 anni residente a Bisceglie è stato arrestato dai carabinieri.

I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, estesa anche ad un locale adiacente nella disponibilità dell’uomo, hanno rinvenuto - in parte già confezionata in dosi da destinare al fiorente mercato dello spaccio - complessivi 205 grammi di hashish e 85 di marijuana, oltre un bilancino elettronico, diverse bustine per il confezionamento, un telefono cellulare e un coltello ancora con tracce di hashish sulla lama.

Accompagnato in caserma, il 36enne è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto al termine delle formalità di rito, su disposizione del Pubblico ministero di turno della Procura di Trani, presso la locale casa circondariale. L’arresto è stato convalidato dal Gip di Trani.

