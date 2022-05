Torremaggiore, doveva scontare ancora tre anni e mesi in carcere: arrestato 50enne

A Torremaggiore, in provincia di Foggia, i Carabinieri della locale Stazione, hanno dato esecuzione a una ordinanza di espiazione di pena residua di tre anni e sei mesi in regime di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di un 50enne del posto. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia.

Sempre a Torremaggiore i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 50enne del posto responsabile di reiterate violazioni alle prescrizioni imposte dalla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, cui era sottoposto. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia.

