Lecce, scontro moto-bici sulla stradale 275: muore il centauro, ciclista in gravi condizioni

Incidente stradale sulla statale 275 nei pressi dell'uscita per Muro Leccese. Secondo le prime ricostruzioni un motociclista alla guida delle sua moto avrebbe travolto un ciclista.

Un anziano signore in sella alla sua bicicletta avrebbe attraversato la statale quando la moto lo ha centrato in pieno. Il centauro, un 45enne di Ruffano, nell'impatto ha subito perso una gamba. I due sono stati ricoverati in ospedale: il ciclista 76enne trasferito in gravi condizioni presso l'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce dove i medici stanno tentando di salvargli la vita, il motociclista invece è stato trasferito all'ospedale di Scorrano dove però l'uomo è morto subito dopo l'arrivo al pronto soccorso.

