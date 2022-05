Incendio su una barca nel porto di Taranto: proprietario ustionato

Un pauroso incendio è divampato nella tarda mattina di oggi a bordo di una barca da diporto proprio all'ingresso del porto di Taranto. Il rogo, stando alle primissime informazioni, probabilmente si è sviluppato durante le operazioni di rifornimento di carburante.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e la Capitaneria di Porto. L'incendio è stato domato ed è stato soccorso il proprietario dell'imbarcazione che ha riportato ustioni. L'uomo è stato condotto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale "Santissima Annunziata". Le fiamme, per cause in corso di accertamento, si sono sviluppate all'improvviso sulla barca che si trovava nei pressi del varco est, proprio nei pressi dell'ingresso del porto.

Dall'imbarcazione si sono sollevate alte lingue di fuoco e una grossa nuvola di fumo denso e nero. Sono stati gli automobilisti di passaggio sulla vicina statale a lanciare l'allarme. Dopo la richiesta di soccorso sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e le motovedette della Capitaneria.

© Riproduzione riservata