Erano specializzati nell'assalto ai bancomat: 8 arresti nel Foggiano

I dettagli dell'operazione verranno divulgati in mattinata, nel corso di una conferenza stampa. Ma da stanotte i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Chieti stanno eseguendo perquisizioni tra Chieti e Foggia. Già emesse otto misure cautelari disposte dal gip del Tribunale di Chieti su richiesta della locale Procura.

Le indagini, partite alcuni mesi far riguarderebbero gli assalti ai bancomat avvenuti nei mesi di settembre ed ottobre 2021 nella provincia di Chieti. Infatti solo pochi giorni fa tre persone residenti in provincia di Foggia sono state condannate a pene tra i 4 anni e 4 mesi e i 6 anni per l’assalto alla cassa Atm della Bper di Fara San Martino, in provincia di Chieti, avvenuto il 9 ottobre 2021. I tre, un 32enne di Stornara (condannato a 6 anni), un 35enne e un 30enne entrambi di Orta Nova (condannati ciascuno a 4 anni e 4 mesi), vennero arrestati il 25 ottobre 2021 in seguito alle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Lanciano, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, uno in carcere e due ai domiciliari.

© Riproduzione riservata