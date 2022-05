Barletta, minacciato con una pistola l'amministratore della Barsa

L'amministratore unico della Barsa, la società partecipata dell'igiene urbana di Barletta, l'avvocato Michele Cianci, è stato minacciato con una pistola in strada. L'episodio è accaduto mercoledì 25 maggio, ma se ne è avuta notizia soltanto nelle ultime ore, quando sono arrivati alcuni messaggi di solidarietà all'indirizzo del legale, che ha confermato quanto peraltro già denunciato alle forze dell'ordine.

Cianci era in auto in via Calliano con i finestrini chiusi, e gli si affiancava una moto con due persone a bordo, irriconoscibili per il casco integrale che indossavano. Il passeggero estraeva una pistola puntandola verso la vettura, poi la moto fuggiva via ad alta velocità.

Un'intimidazione che Cianci non sa spiegarsi, sebbene proprio negli ultimi giorni si fosse reso protagonista di almeno due iniziative di particolare risonanza: un'intervista a Striscia la notizia, in cui aveva denunciato gli sversamenti abusivi in un canale da parte di «criminali»; un post sul suo profilo social in cui, con riferimento all'imminente voto per le amministrative di Barletta, denunciava la pratica illegale della compravendita di voti con appena 50 euro.

