Barletta, arrestato un 23enne con 10 grammi di cocaina

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: con questa accusa gli agenti del Commissariato di Barletta hanno arrestato un 23enne, di Barletta, con precedenti di polizia specifici, trovato in possesso di quasi 10 grammi di cocaina, destinata all’attività di spaccio.

In particolare, nel centro storico cittadino, i poliziotti hanno identificato il giovane il quale, nel corso del controllo, manifestava evidenti segni di nervosismo inducendo i poliziotti ad approfondire gli accertamenti, al termine dei quali veniva trovato in possesso dello stupefacente.

Il giovane, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata