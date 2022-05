A Barletta intensificati i controlli contro la "mala movida"

Oltre 50 persone identificate, 30 veicoli controllati, ispezionati alcuni esercizi commerciali ed elevate 5 sanzioni al Codice della Strada: è questo il bilancio dei controlli dei carabinieri, a Barletta, con particolare riferimento alla «mala movida».

Nel weekend appena trascorso i militari hanno presidiato le vie in cui insistono la maggior parte dei locali che, fino a notte inoltrata, vedono tra gli avventori giovani del posto e non solo. Inoltre, le pattuglie hanno effettuato alcuni posti di controllo stradali, utilizzando l’etilometro per verificare il tasso alcolemico di chi spesso si mette alla guida dopo avere assunto sostanze alcooliche.

