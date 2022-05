Incidente sulla A14 tra San Severo e Foggia. Due feriti, uno è grave

Poco prima delle 14:00 sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia in direzione di Bari a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 545 che ha visto coinvolta un’autovettura e nel quale due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari anche con eliambulanza, i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Attualmente nel tratto interessato il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Bari. A chi è diretto verso Bari, si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a San Severo, di percorrere la SS16 "Adriatica" e rientrare in A14 alla stazione di Foggia.

© Riproduzione riservata