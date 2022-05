Andria, scontro tra due auto: muore imprenditore di Trani

In un incidente stradale, avvenuto intorno a mezzogiorno fra Andria e Minervino Murge, ha perso la vita un 72enne imprenditore di Trani, fondatore di una nota azienda lapidea e da tutti ricordato anche come un gran benefattore.

La sua auto è stata sbalzata fuori strada da un'altra che avrebbe mancato di darle la precedenza. Soccorso sul posto dal 118, e poi trasportato in codice rosso all'ospedale Bonomo di Andria, l'uomo si è spento intorno alle 15.

A darne la notizia, fra gli altri, anche la figlia sul suo profilo social, dopo avere pubblicato precedentemente un post in cui chiedeva di pregare per la salvezza del suo papà.

Sul posto anche la Polizia locale di Andria è il soccorso stradale.

