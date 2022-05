Scontro tra auto fra Trani e Corato: un ferito

È di un ferito, non in pericolo di vita, il bilancio di un incidente verificatosi poco prima delle 7 di oggi sulla strada provinciale fra Trani e Corato, ex 238 di Altamura. Per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi del caso, un'auto si è ribaltata finendo fuori strada a pochi passi dagli ulivi.

Non ci sono stati altri veicoli coinvolti nell'incidente e pertanto il bilancio del sinistro si limita all’unico occupante del veicolo andato distrutto e rimosso dal soccorso stradale. Sul posto anche 118 e Vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata