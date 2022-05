Puglia, atteso nelle prossime l'arrivo del super yach Serenity

Potrebbe arrivare nelle prossime ore, in un porto del nord barese, il super yacht denominato Serenity, lungo ben 42 metri ed a bordo del quale, nel 2020 viaggiò anche la principessa del Bahrain.

In quella circostanza la barca si fermò al largo di Agropoli e la reale fece una visita nella città, da cui rimase catturata. Adesso si attende che lo stesso avvenga in Puglia, forse sulla scia del grande successo mondiale della sfilata Gucci a Castel del Monte, anche se non è dato conoscere l'ospite o gli ospiti speciali che questa volta saranno a bordo della maestosa imbarcazione.

Serenity, disegnata dall'italiano Luca Vallebona, è stata costruita da Mondomarine e varata nel 2015. È di proprietà di un milionario del Bahrain e può ospitare fino a 10 persone ed altrettanti componenti dell'equipaggio. La sua velocità massima è 16 nodi, l'autonomia è di più di 3000 nodi marini.

© Riproduzione riservata