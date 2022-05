Foggia: raffica di provvedimenti della Questura per ambulanti, prostitute e chi ha sporcato

Divieto di accesso alle aree cittadine situate nel pieno centro di Foggia nei confronti di due venditori ambulanti che occupavano abusivamente porzioni di terreno pubblico, in violazione anche delle prescrizioni igienico-sanitarie, e di una donna sorpresa a svolgere attività di meretricio. Una persona che è stata sorpresa, in più occasioni, a consumare cibi e bevande da asporto abbandonando al suolo i residui all’interno di un’area stradale adiacente alla fermata dell’autobus, il cui utilizzo era inibito agli utenti.

La polizia di Stato, al fine di dare ulteriore impulso ai controlli del territorio che vengono effettuati quotidianamente in alcune aree del centro cittadino di Foggia e della provincia considerate di nevralgica importanza per la presenza di beni e servizi pubblici, ha predisposto specifici servizi di monitoraggio all’esito dei quali, su segnalazione della polizia locale, sono stati adottati diversi provvedimenti censori nei confronti di persone "che rappresentano - riporta la nota stampa della polizia - un pericolo per la sicurezza della città e che creano un forte danno al decoro e alla vivibilità di molte zone urbane".

