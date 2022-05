Arrestato un 40enne, autore della violenza ad una donna sul Gargano picchiata con un bastone

E' stato arrestato dai carabinieri della locale stazione di San Nicandro Garganico: identificato l'uomo che la scorsa notte aveva picchiato la sua ex con un bastone tanto da mandare la donna in ospedale con "codice rosso" per via delle numerose ferite alla testa. E' un operaio di 40 anni accusato di aver picchiato con un bastone l’ex compagna, una donna di 43 anni. La donna ha riportato numerose ferite alla testa ed ancora oggi si trova ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove è giunta con l’elisoccorso.

Un litigio tra l'uomo e la donna avvenuto alla presenza dei tre figli di lei avuto con un altro uomo. Dopo il diverbio, l'operaio ha colpito la donna con il bastone e ferito anche le due figlie 22 e 16 anni). A quel punto è intervenuto in aiuto il figlio maschio della donna, un 19enne, che ha ferito di striscio il 40enne. Le due ragazze sono state medicate e subito dopo sono state dimesse, mentre i carabinieri di San Nicandro hanno rintracciato ed arrestato l’operaio.

