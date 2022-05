Si oppongono al sequestro della loro auto e accerchiano gli agenti della polizia locale

"Questi atteggiamenti di prepotenza nei nostri confronti non ci intimoriscono. Come polizia locale stiamo dedicando grande attenzione al quartiere Ferrovia che è e resta una delle nostre priorità”, così l’ispettore Stefano Berardino, coordinatore provinciale Uil-Fpl Polizia Locale dopo che alcuni soggetti si erano opposti al sequestro dell'auto.

Un gruppo di uomini originari dell’est Europa hanno accerchiato e provato ad intimorire gli agenti della polizia locale in servizio. Poi l'arrivo dei rinforzi che ha messo in fuga i malintenzionati. Auto sequestrata mentre sono in corso le attività investigative per rintracciare il proprietario del mezzo e i suoi fiancheggiatori. Attivissimo il lavoro della Polizia Locale di Foggia che nelle ultime settimane ha notificato numerosi Daspo urbani nel quartiere Ferrovia.

