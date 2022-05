Puglia: 14 imprese ad Hannover per la fiera tecnologia industriale

La Regione Puglia torna in Germania con 14 imprese per partecipare in presenza ad HannoverMesse, la manifestazione fieristica per le tecnologie industriali, in programma ad Hannover dal 30 maggio al 2 giugno. "La meccanica è per la Puglia un settore di punta che vale sui mercati esteri circa 2,9 miliardi di euro, il 33,6% dell'intero fatturato export regionale del 2021", dice l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci.

"La Germania, inoltre, è da anni il primo partner della nostra regione con un fatturato export nel 2021 di oltre 1,5 miliardi di euro, in crescita del 5,4% rispetto al 2020, nonostante il perdurare della pandemia, e in saldo attivo rispetto alle importazioni".

Le aziende pugliesi che parteciperanno alla manifestazione con la Regione Puglia sono Aron di Crispiano (Taranto), Depo di Taranto, Eikontech di Monopoli (Bari), Elsac Engineering di Massafra (Taranto), Hevolus di Molfetta (Bari), Lubritalia di Palagiano (Taranto), Meccanica Rizzello di Taurisano (Lecce), Mtm Project di Monopoli (Bari), Nextome di Conversano (Bari), Plasmapps di Modugno (Ba), Rev3rd di Fasano (Brindisi), Tecna di Terlizzi (Bari), Tecprind di Taranto, Wwh Italia di Tiggiano.

