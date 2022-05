Un 22enne, Antonio Vantaggiato, è morto in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Aradeo a Noha, in provincia di Lecce. Il giovane ha perso il controllo della sua Lancia Y e si è schiantato contro un albero. A dare l’allarme questa mattina alcuni automobilisti di passaggio.

Ieri sera, in un altro incidente sullo stesso tratto distrada, è morto un 81enne.

