Gratta e vinci fortunato a Bisceglie: vinto 1 milione di euro

È caccia al fortunato vincitore di 1 milione di euro al Gratta e vinci a Bisceglie. La ricevitoria in cui l'ignoto scommettitore ha acquistato il fortunato cartoncino è la tabaccheria Extra di Francesco Pasquale, in via Vittorio Veneto.

È stato lo stesso esercente ad esporre un cartello con l'avviso della vincita centrata nella sua attività, grazie in particolare alla lotteria istantanea Million day.

Ovviamente, come sempre, al di là del fatto che la notizia abbia fatto rapidamente giro della città e del circondario, non ci sono tracce di alcun tipo su chi sia la fortunata o il fortunato, mentre la speranza del commerciante è di ricevere, anche nel più totale anonimato, una «mancia» per essere stato in qualche modo compartecipe di un evento che cambierà, e non poco, la vita di una persona.

