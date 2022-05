Dramma passionale a San Nicandro Garganico, ferite mamma e figlia: arrestato un 40enne

Una lite finita con aggressione ai danni di una donna e di sua figlia, a cui sarebbe seguita l'aggressione all'uomo violento da parte del figlio di lei. Sarebbe questa la prima ricostruzione, ancora da meglio definire, di quanto accaduto ieri sera, poco dopo le 23, a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia. La donna avrebbe riportato ferite gravi da percosse, per cui è stata trasportata in eliambulanza. Lesioni più lievi per sua figlia.

I Carabinieri della locale stazione, unitamente al Reparto Operativo di San Severo, hanno lavorato tutta la notte sul caso, arrivando ad arrestare l'uomo, 40enne, che per il momento è agli arresti domiciliari con una ferita da coltello riportata nella colluttazione. L'accaduto aveva suscitato panico nella gente tra il quartiere San Martino, dove sarebbe avvenuto il fatto, e corso Garibaldi, zona centralissima. La donna sarebbe in gravi condizioni e la prognosi resta riservata.

