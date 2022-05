Barletta, lo stadio "Putilli" verso l'agibilità per ospitare il pubblico alle partite di calcio

«Lo stadio Puttilli sarà adeguato sulla base delle prescrizioni della Lega nazionale dilettanti». Lo fa sapere in una nota Il commissario straordinario del Comune di Barletta, Francesco Alecci, dopo un tavolo fra Ufficio tecnico e progettisti della struttura, ai fini del rilascio dell'agibilità per la presenza di pubblico alle partite di calcio del futuro campionato di serie D.

L'ultimo sopralluogo aveva accertato la difformità della recinzione che separa il pubblico dal campo di gioco, e questa sarà aggiornata. Si sta provvedendo anche ad acquisire idonei preventivi in modo da adeguare porte, bandierine e panchine alle caratteristiche previste dal regolamento della Lnd.

Nel verbale, peraltro, non si fa riferimento ad alcuna anomalia concernente i seggiolini già installati, contrariamente a quanto era trapelato a seguito del sopralluogo.

Adesso l'obiettivo è ottenere quanto prima l'agibilità per disputare partite con presenza di pubblico nel campionato di Serie D, fermo restando che la fruizione della pista di atletica e del manto erboso è già possibile per qualunque cittadino si rivolga con apposita istanza all'Ufficio sport.

