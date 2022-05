Sangue sulle strade del Salento: un 81enne muore dopo scontro auto-furgone

Ancora sangue sulle strade del Salento. Violento scontro fra una Fiat 500 e un furgoncino Renault Kangoo: un 81enne di Galatone resta incastrato fra le lamiere e perde la vita sul colpo. Il tragico incidente in serata, poco prima delle 20, nel territorio di Galatina. La vittima, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe immessa lungo la via che conduce a Noha e ad Aradeo da contrada Roncella, un punto teatro di episodi simili anche in passato. Secondo le ipotesi - ancora frammentarie e incomplete - in quel momento stava per sopraggiungere la Renault Kangoo. Tremendo l'impatto, tanto da deformare l’abitacolo del mezzo condotto dall'anziano. Immediati i soccorsi sul posto: dapprima sono sopraggiunti i vigili del fuoco del comando provinciale per estrarre il conducente dall’ammasso di ferraglia.

Poi gli operatori del 118: questi non hanno tuttavia potuto fare nulla per salvargli la vita. Le lesioni riportate nell’urto si sono rivelate tanto gravi da strapparlo alla vita. Sul luogo, oltre al personale del 115, anche i carabinieri della stazione galatinese per eseguire i rilievi e gli agenti di polizia locale per gestire la viabilità. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro, su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, come previsto dalla procedura nei casi di omicidio stradale. L’automobilista è stato invitato a effettuare i test alcolemico e tossicologico per verificare eventuali stati di alterazione psicofisica al volante al momento dell'accaduto.

© Riproduzione riservata