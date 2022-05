Furgone del corriere in avaria, rogo distrugge anche un’auto a Lecce

In via 95esimo Reggimento Fanteria sono andati completamente distrutti, in un incendio, un furgone del corriere Sda e una vecchia utilitaria. Il rogo ha avuto origine per un'avaria nel primo mezzo, un Fiat Ducato: mentre era in transito lungo la parte iniziale della strada, che da via Cavallotti arriva fino alla circonvallazione, l'autista si è accorto di qualcosa che non andava nel vano anteriore del motore, ha accostato il veicolo ed è sceso dal furgone. Le fiamme hanno raggiunto in poco tempo anche la Fiat 600 che era parcheggiata appena più avanti, rendendola uno scheletro di lamiere in men che non si dica. La squadra dei vigili del fuoco, intanto giunta sul posto, ha domato l'incendio, mentre polizia locale e una volante della questura hanno interdetto la strada agli altri veicoli deviando il flusso di traffico consentendo che le operazioni di spegnimento avvenissero in sicurezza. L'incendio è stato così rapido e violento che, per il calore, sono andate in frantumi anche le finestre dell'immobile, corrispondente al piano terra, che si trova al civico 19. Sul luogo dell'incendio sono poi intervenuti anche la polizia scientifica per i rilievi di propria competenza e personale della Lupiae Servizi. Data la centralità del luogo, inevitabile la presenza di curiosi e residenti della zona, richiamati dal suono delle sirene

© Riproduzione riservata