Foggia, strappa una borsa ad una signora e scappa: arrestato un 28enne

Erano le 22 di ieri sera e la signora era seduta tranquillamente seduta su una panchina nella sua Foggia fuori di casa probabilmente per il caldo afoso di questi giorni. Ad un tratto un ragazzo di 28 anni, a viso scoperto, si è avvicinato a lei e gli ha sottratto la borsa scappando via. Urla della signora con il ladro che ha trovato la via di fuga rifugiandosi al sesto piano in un condominio .

Immediato l'arrivo dei carabinieri che non hanno lavorato tanto per trovare il ladruncolo accovacciato sul pianerottolo del sesto piano con la refurtiva ancora in suo possesso. Il giovane, tra l'altro già noto alle Forze dell'Ordine, è stato arrestato con la borsa, contenente documenti ed effetti personali della signora, restituita alla donna.

