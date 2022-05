Autostrada Bari-Lecce, finalmente si fa sul serio?

Trasformare la Statale 16 fra Bari e Lecce in autostrada. L’idea, che potrebbe risolvere enormi problemi di viabilità su quella che ormai (soprattutto d’estate) è diventata la principale arteria stradale della Puglia, inizia a circolare negli uffici della Regione, tanto da far capolino nel nuovo Piano dei Trasporti. Che ci sia qualcosa di concreto lo lascia intendere anche il presidente della Commissione regionale Bilancio, Fabiano Amati: “Ho convocato in audizione per lunedì l’assessore regionale ai trasporti (Anita Maurodinoia, ndr), per una prima informativa sul programma delle infrastrutture stradali. Mi sembra convincente il programma a lungo termine di trasformazione della strada Bari-Lecce in autostrada, così come mi pare da sostenere il programma di riqualificazione entro il 2030 del tratto Mola di Bari-Fasano della statale 16 e dell’intera strada statale 613 Brindisi-Lecce”. Amati elenca anche le risorse che potrebbero essere utilizzate. “È una questione di enorme rilievo per il futuro della nostra regione e riguarda ingenti finanziamenti per euro 267milioni, già previsti dall’accordo di programma 2016-2020 e per i lavori da realizzare entro il 2030, ed euro 730milioni da programmare con il nuovo accordo di programma 2021-2025 e per i lavori da realizzare oltre il 2030”.

