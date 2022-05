Trani, incendio divampa nell'area adiacente l'ex macello comunale

Un incendio si è sviluppato intorno alle 5:30 nell'area adiacente l'ex macello comunale, la stessa nella quale due anni fa il sindaco, Amedeo Bottaro, presentò per la prima volta al pubblico il progetto del parco "Costa nord" al posto dell'ex distilleria Angelini.

Il fumo nero che si è levato dalle stoppie lascia peraltro ipotizzare che, all'interno, ci fossero pneumatici, plastica, polistirolo ed altri rifiuti speciali.

Non registrano danni a cose e persone, ma la possibile propagazione di sostanze nocive in atmosfera preoccupa non poco.

Il terreno non era stato ancora arato in vista della scadenza del 15 giugno, ultima data utile entro cui bonificare i fondi incolti pubblici e privati al fine di prevenire incendi.

