Si ritornerà a volare dall'aeroporto di Foggia

Ci siamo, o almeno i foggiani ci sperano. Venerdì 27 maggio alle 10 verranno, finalmente, svelati i collegamenti di linea dall'aeroporto Gino Lisa di Foggia con le altre destinazioni. L'annuncio poco fa di Aeroporti di Puglia, che sarà presente alla conferenza stampa in programma venerdì 27 maggio alle 10, presso la pista, con il presidente di AdP Antonio Maria Vasile. Sarà una giornata storica in cui si saprà anche che ruolo avrà l'aeroporto foggiano in Puglia.

Alla conferenza interverranno il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il vice Raffaele Piemontese, e il direttore generale di Aeroporti di Puglia, Marco Catamerò. Bocche cucite, al momento, sulla compagnia aggiudicataria del bando. Sergio Venturino, presidente del comitato Vola Gino Lisa, è entusiasta. Ora si contano le ore per sapere gli scali interessati, tra cui il primo sarà sicuramente quello di Milano.

