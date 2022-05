Canosa, pregiudicato non si ferma all'alt. Parte l'inseguimento dei carabinieri: auto distrutte

Resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: con queste tre accuse un 51enne di Canosa di Puglia, P.N, con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri su disposizione del Pubblico ministero di turno della Procura di Trani, e quindi tradotto presso il carcere di Trani.

I militari avevano attivato un posto di controllo con due autovetture in due distinti punti della strada provinciale 231. Ad un certo punto avevano notato provenire dalla direzione di Cerignola una Mini Cooper alla cui guida veniva riconosciuto un noto pregiudicato di Canosa. Intimatogli l'alt l'uomo, invece di rallentare, aumentava repentinamente la velocità nel tentativo di eludere il controllo di polizia: l'azione riusciva solo in parte poiché, poco più avanti, i militari di un secondo posto di controllo, prontamente informati della forzatura del primo, si collocavano al centro della carreggiata per impedire la continuazione della marcia del fuggitivo.

A quel punto l'uomo, non avendo più via di fuga, frenava all'improvviso e inseriva la retromarcia sbattendo violentemente contro il primo veicolo militare, che nel frattempo si era posto all'inseguimento.

Prontamente bloccato dai militari e sottoposto a perquisizione, l'uomo veniva trovato in possesso di 71 grammi e mezzo di cocaina, nascosti fra gli indumenti che indossava e che, immessi sul mercato al dettaglio, avrebbero potuto fruttare fino a 20.000 euro di guadagno. I veicoli risultano gravemente danneggiati, ma per fortuna i militari, come pure il responsabile, sono rimasti illesi.

