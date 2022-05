Bari, collaboratore scolastico si lancia dal tetto e muore. Poco prima aveva ferito una collega

È ricoverata nell'ospedale Di Venere di Bari la collaboratrice scolastica che questa mattina sarebbe stata aggredita con un corpo contundente da un collega che si è poi lanciato nel vuoto dal tetto dell'istituto comprensivo "Cianciotta" di Bitetto, nel Barese. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, l'uomo - un 61enne - avrebbe discusso con la collega per motivi sconosciuti intorno alle sette del mattino di oggi e l'avrebbe poi colpita. Subito dopo, avrebbe raggiunto il tetto dell'istituto scolastico, in cui non c'erano alunni e insegnanti, precipitando. Il suo corpo è stato trovato nel cortile della scuola.

