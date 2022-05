Puglia: la Giunta approva protocolli operativi su screening oncologici

La giunta regionale pugliese ha approvato i primi due protocolli operativi per la riorganizzazione e il rilancio degli screening oncologici per la prevenzione del tumore della cervice uterina e di quello del colon retto.

"Con l'approvazione di questi primi protocolli la Regione Puglia si porrà progressivamente all'avanguardia nello scenario nazionale grazie anche agli investimenti in risorse umane, tecnologiche e nella completa digitalizzazione del percorso di presa in carico e gestione delle persone coinvolte nei programmi organizzati di screening oncologici - ha detto l'assessore regionale alla Salute Rocco Palese - nonché mediante una piattaforma di comunicazione multicanale e un numero verde regionale dedicato garantendo, inoltre, il raccordo, per i soggetti per i quali sarà necessaria la presa in carico oncologica e chirurgica, con i Centri della Rete Oncologica Pugliese al fine di assicurare servizi sempre più organizzati ed efficienti".

